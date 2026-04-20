ΠΑΟΚ: Προετοιμάζεται για τον μεγάλο πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο

Η ώρα για το μεγάλο ραντεβού της φετινής σεζόν πλησιάζει. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (22/4 στις 19:15) στο PAOK Sports Arena τη Surne Bilbao Basket. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση της ομάδα μας στο νέο αιώνα ζωής του συλλόγου και είναι απολύτως λογικό το μυαλό όλων να είναι επικεντρωμένο στο μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης.

Με απόλυτη προσήλωση, καλή ψυχολογία και μεγάλη επιθυμία για να ανταποκριθούν στη μεγάλη πρόκληση που είναι μπροστά τους, συνεχίζουν την προετοιμασία του οι παίκτες του ΠΑΟΚ.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας μας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου και συνεχίστηκε με προπόνηση όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena.

Στις 13:30 θα ξεκινήσει η media day ενόψει του πρώτου τελικού, με την παρουσία του προπονητή του ΠΑΟΚ Παντελή Μπούτσκου και δύο παικτών της ομάδας, που θα μιλήσουν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η αποστολή της Surne Bilbao Basket αναμένεται αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η μοναδική προπόνηση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena θα γίνει το πρωί της Τετάρτης.