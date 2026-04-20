Ελίζε: H επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και την στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομεις της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

Εμανουέλ Μακρόν

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου τοποθέτησης οπτικών ινών για την κατάρρευση του τοιχίου στους Στάβλους Παπάφη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κιμ και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν σε κοινά στιγμιότυπα από την παιδική τους ηλικία – Δείτε τις φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βελόπουλος: Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση σε αποσύνθεση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Ανδρουλάκης για 100 χρόνια ΠΑΟΚ: “Μια ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς, στα εύκολα και στα δύσκολα”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την “κίτρινη γραμμή” του Ισραήλ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τοιχίο στους Στάβλους Παπάφη – Αυτοκίνητα κρέμονται στον αέρα, ένα έπεσε στο εργοτάξιο – Δείτε βίντεο