Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – Είπε πως μπερδεύτηκε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Βίντεο κατέγραψε οδηγό στην Ιόνια Οδό να κινείται για 6,5 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα οδηγώντας στην αριστερή λωρίδα.

Ο… απρόσεκτος οδηγός πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, άλλος οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές που διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας.

Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως… μπερδεύτηκε.

