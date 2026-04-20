Θεσσαλονίκη: Αποθεώθηκε ο Λουτσέσκου από τον κόσμο του ΠΑΟΚ – “Μην ξαναβγάλεις το σκουφί!” – Δείτε βίντεο

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λατρεύεται όσο λίγοι στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια και έχει συνδεθεί άμεσα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποτελεί ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Όπως αναφέρει το sdna.gr, ο προπονητής του Δικεφάλου βρέθηκε με τη σειρά του στην λαοθάλασσα της Αριστοτέλους και μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, γνώρισε την αποθέωση.

«Μην ξαναβγάλεις το σκουφί», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ μόλις είδαν τον Ρουμάνο τεχνικό.

