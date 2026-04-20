Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης ενός 26χρονου από την περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε σώος δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί στις 15 Απριλίου ενώ για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η περιπέτεια της εξαφάνισης του 26χρονου έληξε χθες. “Ο ενήλικας εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένο πολίτη που είχε ενημερωθεί από το Missing Alert και αναγνώρισε τον κο Μπάλλα, κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017» και ακολούθως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού.