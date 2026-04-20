MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης ενός 26χρονου από την περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε σώος δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί στις 15 Απριλίου ενώ για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η περιπέτεια της εξαφάνισης του 26χρονου έληξε χθες. “Ο ενήλικας εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένο πολίτη που είχε ενημερωθεί από το Missing Alert και αναγνώρισε τον κο Μπάλλα, κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017» και ακολούθως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας – “Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ – Το παιδί μου έφυγε σαν πανί στον δρόμο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει με μπικίνι στην παραλία: “Το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα, αλλά εγώ ναι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Παρέμεινε περίπου για τέσσερις ώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από την τοξικότητα και τον διχασμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αδιανόητη κτηνωδία στη Χαλκιδική: Δηλητηρίασαν μαζικά 21 αδέσποτα σκυλιά – Βίντεο σοκ