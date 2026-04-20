Τηλεθέαση: Σάρωσε στην πρεμιέρα το Your Face Sounds Familiar

THESTIVAL TEAM

Πρεμιέρα με πολύ υψηλά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης έκανε χθες το YFSF στον ΑΝΤ1. Το εμβληματικό show μεταμορφώσεων επέστρεψε ξανά και η πρεμιέρα του ήταν άκρως εντυπωσιακή.


Η πρεμιέρα του YFSF άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια, όπου σίγουρα θα δούμε ακόμα καλύτερες και πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις.


Πώς τα πήγε, όμως, το YFSF στην τηλεθέαση στην πρεμιέρα του;

Το show μεταμορφώσεων σύμφωνα με το zappit.gr, σημείωσε μέσο όρο 20% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 27,8% στο τέταρτο 00:15 – 00:30.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το YFSF είχε μέσο όρο 21,2%, ανεβαίνοντας μέχρι το 27,5% στο τέταρτο 00:15 – 0:30.


ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
YFSF – 20%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
YFSF – 21,2%


*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Your Face Sounds Familiar

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

