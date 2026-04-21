ΚΑΕ Άρης: Δίχως τον Άντζουσιτς στο Περιστέρι – Αναλυτικά η αποστολή

Δίχως τον Ντανίλο Άντζουσιτς θα αγωνιστεί ο Άρης στο αυριανό (22/04, 18:00) σημαντικό παιχνίδι με το Περιστέρι στο «Κ.Γ Ανδρέας Παπανδρέου», με φόντο την πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν στο πλαίσιο της (εξ αναβολής) 15ης αγωνιστικής της GBL, κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κυνηγώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο φινάλε της regular season.

Ο εν λόγω αγώνας είναι ο προτελευταίος για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς πριν τα play-offs και οι «κιτρινόμαυροι» κυνηγούν με αξιώσεις την πέμπτη θέση της βαθμολογίας και θα αγωνιστούν με ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, αναλόγως την έκβαση της τελευταίας αγωνιστικής αλλά και του δικού τους αποτελέσματος.

Στο παιχνίδι θα απουσιάζει ο Άντζουσιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ήταν εκτός αποστολής και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η αποστολή του Άρη για το αυριανό παιχνίδι: Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Τζέικομπ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Πουρλίδας, Ρόνι Χάρελ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Χασανίδης: «Κάθε ματς είναι σημαντικό»

Για το παιχνίδι μίλησε και ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Χρήστος Χασανίδης. Ο βοηθός του Μίλιτσιτς, στάθηκε στην σημασία του αυριανού αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου και κάθε ματς είναι σημαντικό για την τελική κατάταξη. Αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία. Το Περιστέρι είναι ένα συμπαγές σύνολο, με κατεύθυνση σε άμυνα και επίθεση και επικίνδυνο για κάθε αντίπαλο.

Εμείς δίνουμε τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, σε διάστημα οκτώ ημερών. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ώστε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Σ’ αυτό, καθοριστικοί παράγοντες θα αποδειχτούν ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποφυγή των λαθών, ώστε να μη δώσουμε τρανζίσιον παιχνίδι στον αντίπαλο.

Θέλουμε να κλείσουμε την κανονική περίοδο με δύο νίκες, ώστε να καταλάβουμε την υψηλότερη δυνατή θέση εν όψει των πλέι οφ».