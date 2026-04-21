Δήμητρα Αλεξανδράκη κατά Κώστα Τσουρού: Είναι ασέβαστος, δεν θα έπρεπε να είναι στην τηλεόραση – Στο καλό να πας και δεν θα λείψεις σε κανέναν

Σε βίντεο που ανέβασε στο διαδικτυακό της κανάλι στο Youtube, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε στον Κώστα Τσουρό, χωρίς να πει όνομα, ωστόσο, τον «φωτογράφισε» και ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι μιλάει γι’ αυτόν.

«Έχω μάθει όταν με χτυπάνε να μην χτυπάω πίσω γιατί δεν είμαι εκδικητική σαν άνθρωπος. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να πω απλά τη γνώμη μου», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πρόσθεσε: «Γνωστός παρουσιαστής που έπαιξε ξύλο στη Νάξο, που ανακοίνωσε κιόλας ότι θα κλείσει τα social media. Αντίο στο καλό να πας και δεν θα λείψεις σε κανέναν. Θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση.

Θα μιλήσω για μια δική μου προσωπική εμπειρία. Για εμένα ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είναι ασέβαστος και για αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον χώρο. Πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, με είχαν βγάλει με live αλλά δεν είχα ούτε μόνιτορ, ούτε τίποτα απέναντί μου. Όταν τελικά βγήκα, με ειρωνευόντουσαν, γέλαγαν και με έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

Προσπαθούσαν να μου κάνουν κουβέντες τις οποίες δεν θέλω να τις κάνω. Κλείνοντας, επειδή είχα αισθανθεί άσχημα, άνοιξα τα social media και είδα πολλά μηνύματα να βρίζουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, άρα δεν ήμουν τρελή. Πήρα τον αρχισυντάκτη της εκπομπής και του ζήτησα να μην με ξαναπάρουν ποτέ. Του έχω ρίξει άκυρο σε εκπομπές που βρίσκεται, πάνω από δέκα φορές. Όσοι δεν με σέβονται, δεν τους μιλάω.

Μετά από κάποιους μήνες, με ξαναπήρε ο αρχισυντάκτης αυτού του παρουσιαστή για να μου ζητήσει συγγνώμη, καθώς ήθελε να ξαναβγώ στην εκπομπή για ένα άλλο θέμα. Του είπα ότι αν ήθελε να μου ζητήσει συγγνώμη, θα το έκανε εκείνη τη στιγμή και όχι μετά από πέντε μήνες.

Δεν έχω καμία ανάγκη να με παίξουν στην τηλεόραση. Για εμένα είναι ένας παρουσιαστής που απέναντί του δεν κοιτάει απλά τον άνθρωπο, κοιτάει το θέμα. Διακόπτει, ειρωνεύεται, πιέζει και όλα αυτά τα βαφτίζει τηλεοπτική ένταση».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 7:40…