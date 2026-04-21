MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε έξω από εκκλησία ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που εξαφανίστηκε

|
THESTIVAL TEAM

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας από την Κρήτη μετά τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της νεκρού, έξω από εκκλησία.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο 39χρονος που είχε προσαχθεί ως ύποπτος από τις αρχές λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και αφέθηκε ελεύθερος, βρέθηκε σήμερα Τρίτη (21/04) νεκρός κοντά στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία και όπως προέκυψε από τις αρχές έφερε τραύματα από καραμπίνα την οποία έστρεψε ο ίδιος στον εαυτό του.

Μια εξέλιξη η οποία προκαλεί πολλά ερωτήματα και προσδίδει στην υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας στοιχεία θρίλερ.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους αστυνομικούς υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 39χρονος ο οποίος -όπως λένε πληροφορίες- ζήλευε παθολογικά την Ελευθερία Γιακουμάκη, να την σκότωσε και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, για τον εντοπισμό της μητέρας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τον εντοπισμό του 39χρονου, «χτενίζουν» τη ζώνη Αρχάνων έως Αθανάτων καθώς το στίγμα της εντοπίστηκε χθες σε εκείνη την ακτίνα.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

