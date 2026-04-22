Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: “Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς” δηλώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρόθεσή του να ενταχθεί στον νέο πολιτικό φορέα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε σήμερα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο “Αθήνα 9,84”, ξεκαθάρισε μάλιστα πως θα ενταχθεί σε αυτό μόλις ανακοινωθεί.

«Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», τόνισε και επεσήμανε ότι η επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο.

«Η επανεμφάνισή του Τσίπρα διαμορφώνει ένα άλλο πολιτικό πεδίο. Θεωρώ ότι η σύγκληση προοδευτικών κομμάτων, δυνάμεων και ανθρώπων μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η ΝΔ», πρόσθεσε.

Πάντως, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς το τι σκοπεύει να κάνει με την βουλευτική του έδρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα πολιτική πρωτοβουλία υπό τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας: «Οι έδρες σαφώς ανήκουν στο κόμμα, δίνονται από αυτό κατά το ήμισυ όπως δίνονται και από τον κόσμο που μας επιλέγει με την ψήφο του και στον οποίο λογοδοτούμε».

Σχετικά με τη γραμμή πλεύσης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιωτόπουλος, υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει συντεταγμένα πρέπει να προσχωρήσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας» ενώ ερωτηθείς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να οδηγηθεί σε αναστολή της λειτουργίας του, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση, απάντησε: «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση».

Να σημειωθεί ότι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ο δεύτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει την πρόθεσή του να ενταχθεί στον πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Προηγήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι ο δημόσιος λόγος και η πολιτική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού συνιστούν -κατά την άποψή του- τη μοναδική εναλλακτική για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου απέναντι στην κυβέρνηση.