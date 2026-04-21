Οργή Μελόνι κατά Ελβετίας για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες του Κραν Μοντανά: “Λογαριασμοί πάνω από 70.000 ευρώ”

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
Η Ρώμη ανεβάζει τους τόνους μετά τις καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν.

Η Τζόρτζια Μελόνι μιλά για προσβολή και ζητά εξηγήσεις από την Ελβετία.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε «σοκαρισμένη» από τα τιμολόγια δεκάδων χιλιάδων ευρώ που εστάλησαν σε οικογένειες τραυματιών του Κραν Μοντανά.

Όπως ανέφερε, νοσοκομείο του Σιόν φέρεται να ζήτησε πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προσβολή» και «απάνθρωπη γραφειοκρατία».

Η Μελόνι γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ιταλό πρέσβη, μεταφέροντας την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ελβετικές αρχές απέδωσαν τις χρεώσεις σε λάθος και διαβεβαίωσαν ότι οι οικογένειες δεν θα επιβαρυνθούν.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μεγάλη φωτιά σε δάσος στην Ηλεία – Στη μάχη και αεροσκάφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σ. Πέτσας κατά της άρσης ασυλίας βουλευτών: “Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου – Μιλγουόκι, η δική μου πόλη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης – Κανονικά η κίνηση των φορτηγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η AEGEAN προχωρά σε νέα συνεργασία με την Air China για πτήσεις κοινού κωδικού