Παράταση εκεχειρίας και διακοπή στις ισραηλινές κατεδαφίσεις θα ζητήσει ο Λίβανος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη δεύτερη συνάντηση μεταξύ απεσταλμένων του Λιβάνου και του Ισραήλ, με τη Βηρυτό να επιδιώκει την παράταση της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά από ισραηλινά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία δημοσιογράφος.

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αναμένεται να λήξει την Κυριακή, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της βίας. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο, όπου ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει ζώνη ασφαλείας που έχουν ορίσει μονομερώς.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, υποστηρίζει ότι έχει «το δικαίωμα να αντιστέκεται» σε δυνάμεις κατοχής. Η Τετάρτη αποτέλεσε την πλέον αιματηρή ημέρα στον Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας στις 16 Απριλίου.

Μεταξύ των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων ήταν και η Λιβανέζα δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του λιβανέζικου στρατού και την εφημερίδα «Al-Akhbar», στην οποία εργαζόταν.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ αναζωπυρώθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η οργάνωση εξαπέλυσε πυρά σε ένδειξη στήριξης προς την Τεχεράνη στον περιφερειακό πόλεμο. Η εκεχειρία στον Λίβανο προέκυψε ανεξάρτητα από τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν, αν και η Τεχεράνη είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τέσσερις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, σχεδόν 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης, ως απάντηση στην επίθεση της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Το Ισραήλ διατηρεί υπό τον έλεγχό του ζώνη στο νότιο τμήμα της χώρας, βάθους 5 έως 10 χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αίτημα για τερματισμό ισραηλινών κατεδαφίσεων στο νότιο Λίβανο

Η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει απευθείας επαφές με το Ισραήλ, παρά τις έντονες αντιδράσεις της Χεζμπολάχ, η οποία ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι η απεσταλμένη της Βηρυτού στις συνομιλίες της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Μοάουαντ, θα ζητήσει την παράταση της εκεχειρίας καθώς και τον τερματισμό των κατεδαφίσεων που πραγματοποιεί το Ισραήλ σε χωριά του νότου.

Λιβανέζος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Βηρυτός θεωρεί την παράταση της εκεχειρίας προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συνομιλίες σε επόμενο στάδιο, πέραν του επιπέδου των πρέσβεων. Σε αυτή τη φάση, ο Λίβανος θα επιδιώξει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επιστροφή Λιβανέζων κρατουμένων από το Ισραήλ και την οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι στους στόχους των συνομιλιών περιλαμβάνονται η διάλυση της Χεζμπολάχ και η δημιουργία συνθηκών για συμφωνία ειρήνης. Παράλληλα, επιδιώκει συνεννόηση με τη λιβανέζικη κυβέρνηση σε σχέση με τη Χεζμπολάχ, την οποία η Βηρυτός επιχειρεί να αφοπλίσει με ειρηνικό τρόπο τον τελευταίο χρόνο.

Στη συνάντηση της Πέμπτης αναμένεται να συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ. Ο Ρούμπιο είχε φιλοξενήσει την πρώτη συνάντηση μεταξύ Λάιτερ και Μοάουαντ στις 14 Απριλίου, που αποτέλεσε την υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.

Η Ουάσινγκτον έχει αρνηθεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της διαμεσολάβησής της στον Λίβανο και της διπλωματίας για τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι αποτέλεσμα πιέσεων της Τεχεράνης και όχι αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Ο Ζοζέφ Αούν έχει θέσει ως βασικούς στόχους τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη χώρα.