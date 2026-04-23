Κρήτη: Γράμμα στον αδελφό του είχε αφήσει ο δολοφόνος της Ελευθερίας – Τι ανέφερε σε αυτό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, από τον πρώην σύντροφό της, που στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα πληροφορίες του iefimerida.gr, ο 39χρονος πριν από περίπου δύο μήνες είχε αφήσει γράμμα στον αδελφό του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό το γράμμα ο 39χρονος εξιστορούσε τη ζωή του, αναφέροντας και τις τρεις φορές που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Μάλιστα, είχε δώσει εντολή στον αδελφό του να μην το ανοίξει μέχρι τον θάνατό του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το γράμμα και όντως το βρήκαν σφραγισμένο.

Σημειώνεται πως το κινητό της 43χρονης δεν έχει εντοπιστεί, όπως δεν έχει βρεθεί και το όπλο που χρησιμοποίησε για να τη σκοτώσει ο δολοφόνος και στη συνέχεια αυτόχειρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση μεγαλώνει την πίτα και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα επιστρέφει πίσω στην κοινωνία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Η ITA Airways γίνεται μέλος της Star Alliance

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κοβέσι από Δελφούς: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Πυρά Καρυστιανού κατά Κοβέσι για τα Τέμπη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Αυτό που ζουν οι κτηνοτρόφοι είναι έγκλημα που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης και την σφραγίδα της ΕΕ