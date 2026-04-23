Σοκαριστικές εικόνες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Έδεσαν αρνιά χειροπόδαρα και τα έβαψαν κόκκινα – Φωτο
Άριελ Φιλοζωϊκό Πολιτιστικό Σωματείο/Facebook
Εξοργιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σήμερα (23/4) έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με δύο αρνάκια δεμένα χειροπόδαρα και βαμμένα με κόκκινη μπογιά.
Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο «Άριελ», αναφέροντας πως έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία.
Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους, τα δύο αρνιά ενδέχεται είναι μέρος της λαχειοφόρου κλήρωσης της εκκλησίας για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου.
«Όποια και να είναι η αφορμή η θέα είναι αποκρουστική», καταλήγει η ανάρτηση.
