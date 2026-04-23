Χάντμπολ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ και έστειλε τη σειρά ξανά στην Αθήνα
Ζωντανός στην υπόθεση πρόκριση έμεινε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 33-30 της ΑΕΚ και έστειλε τη σειρά σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι.
Πλέον, η πρόκριση θα κριθεί σε 3ο και τελευταίο παιχνίδι τη Δευτέρα, στην έδρα της ΑΕΚ.
Η Ένωση πήρε το προβάδισμα με τον Στούμπερ, ενώ ο Ματέους κράτησε την ομάδα του μπροστά αποκρούοντας πέναλτι του Ιωάννου. Ο Τοριάνι συνέχισε να δίνει λύσεις από τα επτά μέτρα, όμως ο Δικέφαλος παρέμενε κοντά στο σκορ αφού ο Ελευθεριάδης ευστόχησε δύο φορές από τη γραμμή των πέναλτι. Στο 16ο λεπτό, ο Παπαβασίλης ισοφάρισε σε 8-8. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με εναλλαγές στο προβάδισμα και συνεχείς απαντήσεις εκατέρωθεν. Παρά την ισοφάριση του Μπάτζιου στα τελευταία δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ βρήκε λύση στην εκπνοή και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 16-17.
Ο ΠΑΟΚ, στη συνέχεια, εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένος και πέρασε μπροστά με 22-20 ενώ ανέβασε σταδιακά τη διαφορά. Με πρωταγωνιστή τον Παπαβασίλη και σημαντικές επεμβάσεις του Άρσιτς, οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και το +5. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε τη διαφορά με τα γκολ του Τοριάνι, ο οποίος μάλιστα αποχώρησε τραυματίας στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Δικέφαλος διατήρησε τον έλεγχο και «κλείδωσε» τη νίκη με 33-30.
Πλέον, η πρόκριση θα κριθεί στην Αθήνα, όπου τη Δευτέρα (27/04) οι δύο ομάδες θα δώσουν τον τρίτο και τελευταίο ημιτελικό. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους τελικούς του πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας.
Πηγή: metrosport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
