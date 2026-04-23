Τι συμβαίνει με τη χοληστερόλη όταν τρώτε τακτικά σουσάμι

Η υψηλή χοληστερόλη είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, ωστόσο μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά στη διαχείρισή της.

Ένα τρόφιμο που έχει τραβήξει την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας είναι το σουσάμι, ένας πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά σπόρος που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην μεσογειακή, μεσανατολική και ασιατική διατροφή.

Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση σουσαμιού μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς το σουσάμι επηρεάζει τη χοληστερόλη και τους μηχανισμούς πίσω από τα οφέλη τους.

Μειώνει το σουσάμι τη χοληστερόλη;

Ναι. Η τακτική κατανάλωση σουσαμιού έχει συνδεθεί με μέτριες μειώσεις της LDL χοληστερόλης και αυξήσεις της HDL χοληστερόλης, της «καλής» χοληστερόλης.

Το αποτέλεσμα προέρχεται από έναν συνδυασμό φυτικών ινών, φυτικών στερολών και μοναδικών ενώσεων, που ονομάζονται λιγνάνες και οι οποίες μειώνουν την απορρόφηση χοληστερόλης στο έντερο και βελτιώνουν τον μεταβολισμό του λίπους.

Πώς το σουσάμι επηρεάζει τη χοληστερόλη LDL και HDL

Η κατανάλωση σουσαμιού μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία των λιπιδίων, μειώνοντας την επιβλαβή LDL, ενώ παράλληλα ενισχύει την προστατευτική HDL.

LDL χοληστερόλη: Οι φυτικές στερόλες στους σπόρους σουσαμιού ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη κατά την πέψη, οδηγώντας σε μικρότερη απορρόφηση χοληστερόλης.

HDL χοληστερόλη: Οι λιγνάνες και τα ακόρεστα λίπη υποστηρίζουν την HDL, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος.

Τριγλυκερίδια: Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι το σουσάμι μπορεί επίσης να μειώσει τα τριγλυκερίδια, έναν άλλο δείκτη καρδιακού κινδύνου.

Θρεπτικά συστατικά στο σουσάμι που υποστηρίζουν τα επίπεδα χοληστερόλης

Θρεπτικό συστατικό/ένωση Επίδραση στη χοληστερόλη Πώς λειτουργεί Φυτικές ίνες Μειώνουν την LDL Δεσμεύουν τη χοληστερόλη στο έντερο, μειώνοντας την απορρόφηση Λιγνάνες (σησαμίνη, σεσαμολίνη) Βελτιώνουν την αναλογία LDL/HDL Αντιοξειδωτική δράση, υποστηρίζουν τον μεταβολισμό του λίπους Φυτοστερόλες Μειώνουν την LDL Ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη κατά την πέψη Ακόρεστα λίπη Ενισχύουν την HDL Αντικαθιστούν τα κορεσμένα λίπη, βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ

Πόσο σουσάμι πρέπει να τρώτε για οφέλη;

Δεν υπάρχει επίσημη οδηγία, αλλά οι κλινικές μελέτες συχνά χρησιμοποιούν περίπου 40-50 γραμμάρια (3-4 κουταλιές της σούπας) την ημέρα. Αυτή η ποσότητα μπορεί να πασπαλιστεί σε τρόφιμα ή να ενσωματωθεί σε συνταγές.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Οι σπόροι σουσαμιού είναι γενικά ασφαλείς, αλλά το μέτρο στην κατανάλωση είναι σημαντικό.

Θερμίδες: Είναι ενεργειακά πυκνοί, επομένως μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους εάν δεν εξισορροπηθούν με σωματική δραστηριότητα.

Αλλεργίες: Το σουσάμι είναι ένα κοινό αλλεργιογόνο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα.

Αλληλεπιδράσεις: Σε μεγάλες ποσότητες, το σουσάμι μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το σησαμέλαιο να έχει τα ίδια οφέλη μείωσης της χοληστερόλης με τους ολόκληρους σπόρους;

Το σησαμέλαιο παρέχει ακόρεστα λιπαρά και λιγνάνες, αλλά οι ολόκληροι σπόροι περιέχουν επίσης φυτικές ίνες και φυτικές στερόλες, καθιστώντας τους συνολικά πιο αποτελεσματικούς.

Πόσο γρήγορα θα μειώσουν οι σπόροι σουσαμιού τη χοληστερόλη;

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν οφέλη μετά από αρκετές εβδομάδες συνεχούς κατανάλωσης, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

Είναι οι μαύροι σπόροι σουσαμιού καλύτεροι από τους λευκούς;

Και οι δύο περιέχουν ενώσεις που μειώνουν τη χοληστερόλη, αν και οι μαύροι σπόροι σουσαμιού έχουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών.

Μπορούν οι σπόροι σουσαμιού να αντικαταστήσουν τη φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη;

Όχι, σε καμία περίπτωση! Μπορούν να συμπληρώσουν την ιατρική θεραπεία και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλά φάρμακα -όπως οι στατίνες- παραμένουν απαραίτητα για πολλούς ανθρώπους. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας!

Βοηθούν και οι καβουρδισμένοι σπόροι σουσαμιού στη χοληστερόλη;

Ναι. Το ψήσιμο δεν μειώνει σημαντικά τις ευεργετικές τους ενώσεις, αν και οι ωμοί σπόροι μπορεί να διατηρήσουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Συμπέρασμα

Η τακτική κατανάλωση σουσαμιού μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της LDL χοληστερόλης, στην αύξηση της HDL και στην υποστήριξη της υγείας της καρδιάς χάρη στις φυτικές ίνες, τις λιγνάνες, τις φυτικές στερόλες και τα υγιή λίπη του.

Ενώ δεν αποτελεί προφανώς αντικατάσταση των συνταγογραφούμενων θεραπειών, το σουσάμι μπορεί να γίνει μια αποτελεσματική προσθήκη σε μια φιλική προς τη χοληστερόλη δίαιτα.

Πηγή: onmed.gr