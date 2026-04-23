MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 69χρονος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου κατά την αποκομιδή!

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους στο κέντρο της πόλης, ένας 69χρονος Ρουμάνος – πιθανόν άστεγος- κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου! Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας φέρεται να κοιμόταν εντός του κάδου! Το περιστατικό έγινε γύρω στις 00:30 στη Λεωφορό Νίκης.

Οι υπάλληλοι του Δήμου μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί σταμάτησαν αμέσως τη διαδικασία. Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

