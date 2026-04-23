Θεσσαλονίκη: 69χρονος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου κατά την αποκομιδή!

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους στο κέντρο της πόλης, ένας 69χρονος Ρουμάνος – πιθανόν άστεγος- κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου! Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας φέρεται να κοιμόταν εντός του κάδου! Το περιστατικό έγινε γύρω στις 00:30 στη Λεωφορό Νίκης.

Οι υπάλληλοι του Δήμου μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί σταμάτησαν αμέσως τη διαδικασία. Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.