Γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο – Εικόνες από το σημείο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αρχές έφτασαν στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για τραυματισμό του από μαχαίρι.

Στις 9.15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Ο άνδρας είναι 25 ετών, και δέχτηκε ένα τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του newsit.gr, τον άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρέθηκαν στο πάρκο.

Ανατριχιαστικές ήταν οι σκηνές όταν έφτασαν οι γονείς του νεαρού που βρέθηκε νεκρός, με τη μητέρα του να λιποθυμάει από το σοκ.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο newsit.gr ότι: «Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21:00, όταν φίλος του τον βρήκε αρχικά λιπόθυμο μέσα στον χώρο και ειδοποίησε άμεσα. Σύμφωνα με την περιγραφή, στην αρχή δεν ήταν εμφανές ότι αιμορραγούσε, καθώς βρισκόταν γυρισμένος, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν μέσα στα αίματα. Κλήθηκε ασθενοφόρο και η αστυνομία, ωστόσο όταν τον γύρισαν διαπιστώθηκε πως έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά και ήταν ήδη νεκρός».

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής. Η αστυνομία έχει αποκλείσει όλη την περιοχή και ψάχνει για το φονικό όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός που μαχαιρώθηκε είναι γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ.