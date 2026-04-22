Ολλανδία: Η εισαγγελία ζητά ποινή κάθειρξης 30 ετών για έναν Σύρο που κατηγορείται για βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων στη Συρία

Ολλανδοί εισαγγελείς ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών σε έναν Σύρο που κατηγορείται για βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων την εποχή που ήταν μέλος μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης η οποία στήριζε την κυβέρνηση του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Ραφίκ Α., 58 ετών (το επώνυμό του δεν ανακοινώθηκε από το δικαστήριο), βαρύνεται με 25 κατηγορίες, όπως βασανιστήρια, σεξουαλική βία και βιασμό –αδικήματα που χαρακτηρίζονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας– σε βάρος εννέα ανθρώπων το 2013 και 2014. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμιξή του στην υπόθεση.

Είναι η πρώτη φορά που ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει εγκλήματα που διέπραξαν στη Συρία οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις. Είναι επίσης η πρώτη φορά που οι εισαγγελικές αρχές κατέταξαν τη σεξουαλική βία στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας του Άσαντ έχουν προσαχθεί σε δίκες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία.

Οι μάρτυρες που επέζησαν από τις επιθέσεις του Ραφίκ Α. αφηγήθηκαν τα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. «Όχι μόνο μου τσάκισε το κορμί, αλλά μου ποδοπάτησε την ψυχή. Ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου», είπε ένας από αυτούς που «μπήκε στη φυλακή παιδί και βγήκε τραυματισμένος ενήλικας».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ραφίκ Α. ήταν ο επικεφαλής της ομάδας ανακρίσεων των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων (NDF) στη Σαλαμίγια της Συρίας μεταξύ 2013-14. Η NDF ήταν παραστρατιωτική οργάνωση που πολέμησε στο πλευρό της κυβέρνησης του Άσαντ.

Ο 58χρονος συνελήφθη το 2023 στην Ολλανδία, όπου ζούσε επί αρκετά χρόνια ως αιτών άσυλο.

Η ολλανδική νομοθεσία επιτρέπει να προσάγονται σε δίκη αλλοδαποί για εγκλήματα που διέπραξαν σε άλλες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράστες ή κάποια από τα θύματά τους ζουν στην Ολλανδία.

Για αύριο είναι προγραμματισμένες οι τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων του Ραφίκ Α. των δικηγόρων των θυμάτων. Η ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 9 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ