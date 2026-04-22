Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, καμία πράξη που έχει έρθει στη Βουλή από τις 13 δεν είναι παράνομη

Στην απόφασή του να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των «13» βουλευτών της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή συνέντευξή του.

«Έκανα μια ανάρτηση εχθές το βράδυ στο Facebook και την έκανα εχθές γιατί δεν ήθελα να σέρνεται σήμερα το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις, είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουμε δημόσια θέση στα πράγματα», ανέφερε μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε κάτω από την ανάρτησή του, στα οποία –όπως σημείωσε– του αποδιδόταν υπεράσπιση του ρουσφετιού. «Όχι», απάντησε μονολεκτικά.

«Αντιθέτως συμμετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους συμπολίτες μου», είπε και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τόσο ως υπουργός Εργασίας όσο και Υγείας.

«Το ερώτημα είναι: το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις; Κατά τη γνώμη μου, όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, «καμία πράξη από τις πράξεις που έχουν έρθει στη Βουλή, μιλάω για τις συγκεκριμένες 13 δικογραφίες, δεν είναι παράνομη πράξη. Ούτε μία. Έχω διαβάσει μία προς μία τις δικογραφίες. Ούτε μία. Ακούω κριτική ότι ο Άδωνις έγινε δικαστής και δίκασε. Όχι δεν έγινε δικαστής, αλλά κατέχει τον κοινό νου και μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω μέσα μπορεί και έξω. Δεν διστάζω να κάνω αυτήν την πρόβλεψη. Θα αθωωθούν όλοι».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Ακολούθως σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο υπουργός Υγείας άσκησε νέα κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για υποκριτική συμπεριφορά.

«Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στην προσπάθειά του να ρίξει τον Μητσοτάκη δεν θα διστάσει να πει ένα κάρο ψέματα και ένα βουνό υποκρισία. Έναν χρόνο τώρα έχω βαρεθεί να ακούω τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα πάνελ ή στη Βουλή να μας λένε “γιατί καλύψατε τον Βορίδη και τον Αυγενάκη”, “γιατί εμποδίσατε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να ελέγξει τις κατηγορίες που υπάρχουν στον Βορίδη και τον Αυγενάκη”. Τι βρήκα εχθές. Γιατί ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Το 2014 η ίδια εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, έστειλε φάκελο στη Βουλή ζητώντας την εκκίνηση του άρθρου 86 και περί ευθύνης υπουργούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Βενιζέλου με την κατηγορία της συνέργειας με τον Τσοχατζόπουλο στα υποβρύχια. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ; Όχι μόνο δεν έκανε άρθρο 86, όχι μόνο δεν έκανε προκαταρκτική, όπως κατηγορεί εμάς, αλλά ζήτησε επισήμως από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να της ασκήσει πειθαρχική δίωξη. Με ποια κατηγορία τότε, ότι ενώ το Σύνταγμα λέει το άρθρο 86 ότι έπρεπε να στείλει τον φάκελο αμελλητί στη Βουλή, εκείνη είχε καθίσει και κάνει ποινική αξιολόγηση. Τι μας λένε όλο αυτόν τον καιρό ότι η εισαγγελέας είχε κάνει ποινική αξιολόγηση για τον Βορίδη-Αυγενάκη. Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα, από την υποκρισία; Αυτοί είναι οι ΠΑΣΟΚοι μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές. Δεν ντρέπονται;».