Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου μπροστά από τον Λευκό Πύργο – Τι απαντά ο δήμος

Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου που έπαιζαν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης κοντά στον Λευκό Πύργο.

Το πρόστιμο αφορά το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να το επιβάλλει σε δύο μέλη του, χωρίς να δεχτούν ούτε προειδοποίηση, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.

Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν για το πρόστιμο το οποίο τους επιβλήθηκε.

Γ. Δημαρέλος: Το μοναδικό θέμα που τίθεται αφορά αποκλειστικά τη χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος αναφέρει: Με αφορμή ενός περιστατικού με μουσικούς του δρόμου και πρόστιμο που επιβλήθηκε, θέλω να υπογραμμίσω τα εξής: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα με τους μουσικούς του δρόμου. Αντιθέτως, αναγνωρίζουμε ότι συμβάλλουν ζωντανά και δημιουργικά στην εικόνα της πόλης, προσφέροντας χρώμα, πολιτισμό και μια ανθρώπινη νότα στην καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών. Η παρουσία τους στους δρόμους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής ζωής και δεν υπάρχει καμία πρόθεση περιορισμού αυτής της δραστηριότητας.

Το μοναδικό θέμα που τίθεται αφορά αποκλειστικά τη χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν όχληση και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία της πόλης. Στόχος μας είναι η ισορροπία: να διασφαλίσουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο και τους συμπολίτες μας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντα γίνεται σύσταση για αποσύνδεση της μεγαφωνικής εγκατάστασης και συνέχιση της δραστηριότητας χωρίς αυτήν.

