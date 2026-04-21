Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 48 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Φωτογραφία: Intime
Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός μετά από πτώση από ύψος – Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Τα ζώδια που προσελκύουν μεγάλες ευκαιρίες και οικονομική επιτυχία μέχρι τον Ιούνιο του 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Φάμελλος: Μείζον θέμα για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή η επίλυση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Η παράσταση “Άγριο Αίμα” και σήμερα στο Goethe-Institut Thessaloniki

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Αλλάζει το timologio της ΑΑΔΕ – Διαθέσιμη από αύριο νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη