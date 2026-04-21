MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική απάτη εξιχνιάστηκε μετά από ενέργειες της αστυνομίας και οδήγησαν στις συλλήψεις τριών ατόμων που ενέχονται σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος 61χρονης.

Πρόκειται για τρεις 3 ημεδαπούς ηλικίας 23, 28 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (20-04-2026), σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, η 61χρονη δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει διαρροή στην παροχή ρεύματος της οικίας της και θα έπρεπε να τοποθετήσει χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή σε μία σακούλα, έξω από την οικία της.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβησαν στο παραπάνω σημείο, όπου ένας εξ αυτών εξήλθε προκειμένου να παραλάβει τη σακούλα και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ενώ κατά την επιβίβασή του στο υπηρεσιακό όχημα προκάλεσε φθορές στον ασύρματο.

Οι συνεργοί του αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική παρουσία τράπηκαν σε φυγή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή των Διαβατών όπου εγκατέλειψαν το όχημα που επέβαιναν και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 ιατρική μάσκα, 1 επίχρυση αλυσίδα λαιμού (φο μπιζού) και 1 κινητό τηλέφωνο, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Απάτη Χαλκηδόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά για την κτηνωδία στη Χαλκιδική: “Τραγικές εικόνες ντροπής, να μην κοιμηθεί ποτέ στη ζωή του από τις τύψεις”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ορίστηκε ανάδοχος για το “Παλατάκι” – Προχωρά η αξιοποίησή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Έκκληση για τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων γεννήσεων δεσποζόμενων ζώων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Επιστρέφει και φέτος ο Ποδηλατικός μαραθώνιος για την Γενοκτονία των Αρμενίων στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Χαϊδάρι: Πώς έγινε το ατύχημα με τη 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου – Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΟΦΗ: Έντονη αντίδραση από τους Κρητικούς, για τον μη ορισμό ξένου διαιτητή VAR στον τελικό Κυπέλλου