Θεσσαλονίκη: Απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη

Τηλεφωνική απάτη εξιχνιάστηκε μετά από ενέργειες της αστυνομίας και οδήγησαν στις συλλήψεις τριών ατόμων που ενέχονται σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος 61χρονης.

Πρόκειται για τρεις 3 ημεδαπούς ηλικίας 23, 28 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (20-04-2026), σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, η 61χρονη δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει διαρροή στην παροχή ρεύματος της οικίας της και θα έπρεπε να τοποθετήσει χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή σε μία σακούλα, έξω από την οικία της.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβησαν στο παραπάνω σημείο, όπου ένας εξ αυτών εξήλθε προκειμένου να παραλάβει τη σακούλα και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ενώ κατά την επιβίβασή του στο υπηρεσιακό όχημα προκάλεσε φθορές στον ασύρματο.

Οι συνεργοί του αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική παρουσία τράπηκαν σε φυγή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή των Διαβατών όπου εγκατέλειψαν το όχημα που επέβαιναν και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 ιατρική μάσκα, 1 επίχρυση αλυσίδα λαιμού (φο μπιζού) και 1 κινητό τηλέφωνο, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.