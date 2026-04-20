Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για πυροβολισμούς στη Βασιλίσσης Όλγας – “Γάζωσαν” κατάστημα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ελληνική Αστυνομία μετά από ένοπλη επίθεση σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η επίθεση έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Άγνωστοι βρέθηκαν έξω από επιχείρηση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επί της Βασιλίσσης Όλγας και γάζωσαν με όπλα που έφεραν τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με τη ρήψη μολότοφ σε αυτοκίνητα έξω από παρόμοια επιχείρηση στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με οδό Πέτρου Συνδίκα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής αλλά και με μεγάλη επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών στην ίδια περιοχή το αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και έχουν αποκλείσει με κορδέλες τον χώρο της εππιχείρησης.