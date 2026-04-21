Δημογλίδου για τον θάνατο της Μυρτώς: Δεν αποκλείουμε την εμπλοκή και άλλων ατόμων

Φύλλο και φτερό κάνουν οι αστυνομικοί το κινητό τηλέφωνο της άτυχης 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και πως δεν αποκλείεται να προκύψει η εμπλοκή και άλλων ατόμων.

«Οι αστυνομικοί κατάφεραν πολύ γρήγορα, από τις πρώτες στιγμές να ταυτοποιήσουν τους 3 δράστες, που φέρεται πως είχαν ξεκάθαρη παρουσία στο δωμάτιο όταν η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι επειδή υπάρχουν πολλά ψηφιακά πειστήρια προς εξέταση στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Επίσης, περιμένουμε αναλυτικά την αιτία θανάτου από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων και έχει ζητηθεί από την ΕΛΑΣ και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα, τα οποία δεν έχουν προκύψει όμως από την προανάκριση», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

Για τον ρόλο του 66χρονου που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ, σημείωσε πως «οι συνομιλίες αυτές έχουν προστεθεί σε δικογραφία. Αυτός ο άνθρωπος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομική υπηρεσία και έχει καταθέσει ως μάρτυρας σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, ξανακλήθηκε από την αστυνομία και είχε καταθέσει συμπληρωματικά με εντολή και της ανακρίτριας. Δεν είναι κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα, εξετάζεται το πώς γνώριζε την κοπέλα».

Ερωτώμενη για το εάν ο άνδρας αυτός είχε βρεθεί από κοντά με την άτυχη Μυρτώ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ απάντησε πως «δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Βέβαια τα αποτελέσματα των άρσεων τηλεφωνικών απορρήτων μπορεί να μας δώσουν άλλα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση».

Για το τι έκανε η κοπέλα στο δωμάτιο με τους τρεις συλληφθέντες η κ. Δημογλίδου απάντησε πως «γι΄αυτό η αστυνομία ζητά απαντήσεις από την άρση απορρήτου και τις τηλεφωνικές επαφές επειδή η κοπέλα δεν βρίσκεται στη ζωή για να μας δώσει τη δική της εκδοχή. Έχουμε δυστυχώς μόνο την πλευρά των κατηγορουμένων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν και διάφορες πληροφορίες ώστε να προκύψει η αθωότητά τους».

«Έχουμε 3 άνδρες που συνελήφθησαν. Δεν μας προκύπτει ούτε το αδίκημα της μαστροπείας, ούτε κάποιο άλλο αδίκημα πέραν της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών», καταλήγει η κ. Δημογλίδου.