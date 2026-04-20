Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα στην Κρήτη: Έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και δεν επέστρεψε ποτέ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Κυριακής (19/4) στο Ηράκλειο της Κρήτης για την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας από το χωριό Δαφνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε από τον 20χρονο γιο της, ο οποίος επεσήμανε στις Αρχές ότι η μητέρα του έφυγε χθες από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.

Από χθες πραγματοποιούνται έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη δεν φέρεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.