Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου τοποθέτησης οπτικών ινών για την κατάρρευση του τοιχίου στους Στάβλους Παπάφη

Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, μετά την υποχώρηση τοιχίου αντιστήριξης στο εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η υποχώρηση προκλήθηκε μετά από θραύση αγωγού της ΕΥΑΘ κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην περιοχή.

Πριν από λίγο συνελήφθη ένας 28χρονος, υπεύθυνος του έργου τοποθέτησης οπτικών ινών. Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.