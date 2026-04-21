Σωτήρης Καλυβάτσης: Πιστεύω πως η Υρώ θα με ακολουθούσε στην επαρχία, αν και είμαστε διαφορετικοί συντονιστήκαμε

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλουτη νύχτα της Δευτέρας (20/4) στο «The 2Night Show». Ο ηθοποιός παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύντροφό του Υρώ Λούπη και τα σχέδια για μια πιο ήσυχη ζωή.

«Πολλές δουλειές, θα μπορούσα να κάνω, δεν έχω τέτοια θέματα. θα μου άρεσε γενικά να κάνω καλά τους ανθρώπους ρε παιδί μου. Όχι να γίνω νοσοκόμος, που έχω κάποιες γνώσεις… Στην πανδημία, μιλούσα με φίλους στην Ικαρία, γιατί έχουμε κι εκεί συγγενείς… Και αυτό σκεφτόμουν! Να πάω εκεί, να κάνω το συμπαθούσα», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει η Υρω, γιατί κι αυτή είναι ένας άνθρωπος που της αρέσει και η φύση, και φτιάχνει πράγματα με τα χέρια της. Πολλά πράγματα, κατασκευές τα κάνει… Ένιωσα ότι ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχουμε κάποια θέματα που τα βρίσκουμε».

«Η Υρώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο, είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχεις έναν άνθρωπο, μια σύντροφο ρε παιδί μου, που να ισορροπείς. Ήμουν πολύ τυχερός… Συνειδητά, είναι ίσως η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν φταίει κανείς ρε αδερφέ, γιατί πρέπει να φταίει κάποιος; Πάντα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάτι να τους φταίει! Γιατί να φταίει; Δεν χρειάζεται να φταίει τίποτα», κατέληξε.