Πρώην Στάβλοι Παπάφη: Πώς εξηγείται η κατάρρευση του τοιχίου – “Θα αναζητηθούν όλες οι ευθύνες”, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στον χώρο των πρώην στάβλων Παπάφη στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα τοιχίο υποχώρησε κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο θα πέσει στο κενό.

Το τοιχίο αντιστήριξης του εργοταξίου από την πλευρά της οδού Αλοννήσου κατέρρευσε, με συνέπεια να υποχωρήσει και το οδόστρωμα του δρόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, τα παρκαρισμένα οχήματα στην άκρη της οδού Αλοννήσου κρέμονται στον αέρα ενώ ένα έπεσε μέσα στο εργοτάξιο!

Σημειώνεται πως συνελήφθη ένας 28χρονος, υπεύθυνος του έργου τοποθέτησης οπτικών ινών. Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.

Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης και αναφέρθηκε στις εργασίες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας «Γειτονιά Παπάφη» που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο είναι το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ και πως θα ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια, καθώς είναι ένα «σύνθετο έργο».

Σχολιάζοντας το σημερινό περιστατικό ανέφερε πως «σήμερα το πρωί ζήσαμε ένα πρόβλημα που δυστυχώς είναι σύνηθες στην πόλη μας και το ζούμε καθημερινά στους δρόμους. Έγινε μια ζημιά. Το νερό συνήθως κυλάει εκεί που βρίσκει την έξοδο, από βίντεο που είδα φαίνεται πως το νερό ήρθε μέσα από τη γη με μεγάλη πίεση στην περίφραξη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το σύστημα και να πέσει και ο στύλος της ΔΕΗ, και αυτό δείχνει την πίεση που υπήρχε αλλά και την επικινδυνότητα». Και πρόσθεσε πως «ευτυχώς δεν κινδύνεψε κανείς» και πως «έχουμε συστήσει μια επιτροπή που θα εξετάσει τα θέματα αυτά. Έγινε από εργολάβο αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να κάνει μία πραγματογνωμοσύνη».

Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας βρίσκονται στο εργοτάξιο και αναμένεται να βεβαιώσουν πρόστιμο στην εταιρεία οπτικών ινών, που δημιούργησε το πρόβλημα.

Επίσης, ο κ. Νικηφορίδης τόνισε πως τα σχέδια και οι χάρτες που έχουν οι εταιρίες οπτικών ινών να μην είναι ολοκληρωμένα και να σκάβουν «στα τυφλά» και συμπλήρωσε πως «το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε γενικά να περιορίσουμε αυτό το έργο των εταιριών».