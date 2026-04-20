Γιάννης Γκελντής: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συλλάβανε, η ντροπή είναι δική μου

Στην εκπομπή Super Κατερίνα και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου μιλά ο Γιάννης Γκελντής, λίγες εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του.

Ο γνωστός σεφ είχε συλληφθεί στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, έπειτα από φορολογικές εκκρεμότητες, και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε για πέντε μήνες.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συλλάβανε. Είχαμε πάρα πολλά αδέσποτα και πήγαινα να προμηθευτώ τις τροφές τους. Με σταματάνε, με πήγανε στη ΓΑΔΑ. Τους παρακάλεσα να πάω να πάρουμε τροφές. Οι άνθρωποι δεχτήκανε. Ήτανε πραγματικά πάρα πολύ ευγενικοί που δεν ήταν υποχρεωμένοι. Ούτε χειροπέδες μου φορέσανε, όταν έγινε η εισαγωγή μου στη ΓΑΔΑ», περιγράφει ο Γιάννης Γκελντής.

«Μπαίνω στα κρατητήρια του Κορυδαλλού. Και εκεί να πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι ήτανε πάρα πάρα πολύ ευγενικοί. Εγώ δεν είχα ούτε παντόφλες, όταν πήγα μέσα. Ένας συγκρατούμενος, ο Μωυσής, μου ‘δωσε παντόφλες, μου ‘δωσε πετσέτα. Δεν με ξέρανε οι άνθρωποι», συνεχίζει.

«Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί αυτό, ούτε είχα καταλάβει τον κίνδυνο, ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για αυτά τα αδικήματα που κατηγορήθηκα. Δικαίως φυσικά. Φταίω εγώ που δεν κατέθεσα τα βιβλία της πενταετίας και από κει βγήκανε μετά δύο εντάλματα, ένα για το ΦΠΑ, το οποίο ήρθε στα 340-350.000 ευρώ, και γύρω στο 1.500.000-1.600.000 φόρος εισοδήματος», εξομολογείται ανοιχτά ο Γιάννης Γκελντής.

«Εμένα με στηρίξανε σύνολο τρεις άνθρωποι. Δύο επιχειρηματίες κι ένας μάγειρας. Όταν ήρθε η πρώτη φορά η σύντροφός μου για επίσκεψη, εκεί ντράπηκα να εμφανιστώ μπροστά της, γιατί πραγματικά την άφησα αβοήθητη. Γιατί εγώ δεν το περίμενα, μια ταλαιπωρία την περίμενα.

Πραγματικά η σύντροφός μου είναι ένας εσωστρεφής άνθρωπος. Δεν εκφράζει εύκολα τα συναισθήματά της. Αλλά πραγματικά, ένιωθε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι μόνο η ντροπή, είναι και ο φόβος, είναι και το γιατί… Αλλά δεν φτάνει ένα συγγνώμη ούτε προς την οικογένειά μου, ούτε προς τους φίλους μου, ούτε προς την κόρη μου.

Το χρονικό διάστημα μέσα στη φυλακή κι τώρα τις εβδομάδες που έχω βγει έξω, δεν είχαμε επαφή. Γιατί το κορίτσι στη δουλειά της δέχτηκε πάρα πολύ άσχημο bullying. Όπως έχω πληροφορηθεί, είπε ότι “μα δεν έκανε τόσο μα τόσο κακό, ο μπαμπάς δεν είναι τέτοιος άνθρωπος”. Μέχρι να με συγχωρήσει η κόρη μου, η ντροπή είναι δική μου», καταλήγει συγκινημένος ο Γιάννης Γκελντής.