Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον “Τροχό της Tύχης” και έκλαιγα, στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη του Θανάση Πάτρα βρέθηκε η Τζούλια Νόβα, το βράδυ της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η ξανθιά καλλονή γύρισε λίγο πίσω στον χρόνο και μίλησε για την εμπειρία που βίωσε στον “Τροχό της τύχης” και στην απόφαση να μην συνεχίσει στο πλάι του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Πιο συγκεκριμένα, η Τζούλια Νόβα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “στον “Τροχό της τύχης” υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενε γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις”.

“Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας”.

“Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε”.

“Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό” συμπλήρωσε, επίσης, η Τζούλια Νόβα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του OPEN.

Τζούλια Νόβα

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Η ΑΕΚ είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια από εμάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για κλοπή τσάντας – Eπέστρεψαν τα κλοπιμαία στον ιδιοκτήτη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Νέες απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: “Θα καταστρέψουμε κάθε υποδομή του Ιράν, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια”

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

Στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης “Οδυσσέας: Οι Έλληνες και η Θάλασσα” αύριο ο Δένδιας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από την τοξικότητα και τον διχασμό

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αννίτα Πάνια: Φυσικά και περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα γεμίσει το ΟΑΚΑ – Της αξίζει αυτό που συμβαίνει