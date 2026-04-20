“Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει” λέει η καθηγήτρια της 13χρονης που έπεσε από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι

Σημείο στο οποίο αρκετοί μαθητές κάθονται καθημερινά, είναι το μπαλκόνι από το οποίο γλίστρησε και έπεσε η 13χρονη μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του κοριτσιού, λίγη ώρα πριν συμβεί το ατύχημα, άλλος ένας μαθητής είχε ανέβει στο μπαλκόνι, με τους καθηγητές που τον είδαν, να του φωνάζουν να απομακρυνθεί από το σημείο, όπως και έκανε.

«Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει» είπε χαρακτηριστικά η καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας.

«Προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν»

Η καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας, μιλώντας στο Live News του Mega περιέγραψε: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει, και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα».

Από ζαλάδα η πτώση της 13χρονης

Πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μαθήτρια ένιωσε ζαλάδα, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στους μαθητές που αποχώρησαν νωρίτερα από το 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου μετά το ατύχημα.

Παράλληλα, από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της 13χρονης βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ στις 11:00 όταν ειδοποιήθηκε από το σχολείο για τον τραυματισμό του παιδιού της και έσπευσε στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της 13χρονης

Η 13χρονη μπήκε στο χειρουργείο του Παίδων στις 14:30 ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση για τα τραύματα που υπέστη λόγω της πτώσης και του τραυματισμού στον θώρακα, ενώ φέρει επίσης και κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων διασωληνωμένο (η διασωλήνωση έγινε στο Αττικό νοσοκομείο όπου αρχικά μεταφέρθηκε), συνοδεία αστυνομίας και σχολικής νοσηλεύτριας από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μετά την πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή του από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους. Φέρει αιμοθώρακα, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης αριστερά. Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ για το κάταγμα της λεκάνης οι γιατροί θα επιληφθούν σε δεύτερο χρόνο, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες.



Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου. Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η μαθήτρια χειρουργείται, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Σημειώνεται ότι η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ιδιοκτήτης ιδιωτικού νηπιαγωγείου που βρίσκεται δίπλα από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, μίλησε για την κατάταση που επικρατούσε στο σημείο όταν έγινε το ατύχημα και για όσα έμαθε ο ίδιος για το συμβάν.