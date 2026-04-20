Νίκος Βεζυρτζής: Αν δεν παίξουμε φέτος EuroLeague, θα αγωνιστούμε σίγουρα του χρόνου

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, μιλώντας στην εκπομπή του SPORT24 «BIG 4 by Betsson», αναφέρθηκε στις ενέργειες και τις διαδικασίες που κάνει η ομάδα ώστε να ενταχθεί στην Ευρωλίγκα.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, Αριστοτέλη Μυστακίδη, πλέκοντας το εγκώμιό του για τη στήριξη και το όραμά του για τον σύλλογο.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για το αν θα παίζει ο ΠΑΟΚ στην EuroLeague: «Να είστε σίγουροι ότι εάν δεν παίξουμε φέτος, τότε θα παίξουμε του χρόνου. Γίνονται προσπάθειες. Νομίζω ότι τον επόμενο χρόνο θα παίξουμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρα. Είναι ένα θέμα που χειρίζεται μόνο και αποκλειστικά ο κ. Μυστακίδης. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμα, περιμένουμε ακόμα.

Πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια, ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται εκεί που ανήκει. Γιατί να ξέρετε ότι η EuroLeague άρχισε με 6-7 ομάδες, όταν κάναμε την επανάσταση εναντίον του μέγα Στάνκοβιτς και είπαμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την εταιρεία. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωτεργάτης σε όλο αυτό.

Και θα πω κάτι που ισχύει. Η πρώτη κλήρωση της τότε EuroLeague είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη στο Μακεδονία Παλάς προς τιμήν του ΠΑΟΚ και του Άρη. Και τώρα βρίσκονται στη EuroLeague ομάδες που δεν είχαν καμία συμμετοχή στην τότε επανάσταση. Από την Ελλάδα είχε μόνο συμμετοχή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Καμία άλλη ομάδα. Και έγινε ό,τι έγινε στον ΠΑΟΚ και κατόρθωσε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να είναι εκτός. Ο ΠΑΟΚ το δικαιούται και πρέπει να είναι εκεί.

Γιατί όταν είχα πάει στον προηγούμενο πρόεδρο και τον είχα βρει αρκετές φορές, ακόμα και στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, μου έλεγε “βρες έναν άνθρωπο που θα έχει χρήματα, θα πληρώνονται οι παίκτες, θα πληρώνεται το ένα, θα πληρώνεται το άλλο και εγώ θα σε βάλω”.

Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει ιδιόκτητο γήπεδο, το οφείλει στο Κύπελλο Κυπελλούχων και στη μεγάλη ομάδα που είχε κάνει».

Για το τι να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια από την ομάδα μπάσκετ: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση προετοιμασίας. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, με την όρεξη που δείχνει ότι έχει ο κ. Μυστακίδης, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έγινε τώρα ΠΑΟΚ, δεν είναι επενδυτής που ήρθε να επενδύσει και να φύγει. Είναι από μικρός ΠΑΟΚ και με τη δυνατότητα την οικονομική που έχει, γιατί στη σημερινή εποχή χωρίς οικονομική δυνατότητα δεν μπορείς να κάνει πολλά, όσο μπάσκετ και να ξέρεις.

Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ, στα νέα 100 χρόνια, θα θυμηθούμε τον παλιό ΠΑΟΚ, τον υπολογίσιμο ΠΑΟΚ. Σε 1-2-3-4 χρόνια, αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα ξαναφτιάξουμε πάλι μία δυνατή ομάδα, που θα δίνει θέαμα και σκορ. Αλλά το κυριότερο, χαρές και τίτλους, γιατί αυτό μας λείπει τα τελευταία 30-35 χρόνια. Έστω ένας τίτλος. Εάν κατορθώσουμε και πάρουμε το Κύπελλο Ευρώπης, θα αλλάξουν και πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πεινασμένος για έναν τίτλο. Θα αλλάξουν παρά πολλά και από την πλευρά του κ. Μυστακίδη».

Για το ότι βρίσκεται σε θέση στον σύλλογο στα 100 χρόνια: «Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που μιλάω σαν πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Τα τελευταία 50 χρόνια ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ.

Οπότε έρχομαι στα 100 χρόνια να είμαι πρόεδρος σε ένα αγαπημένο σπορ, στο οποίο έζησα μεγάλες στιγμές, αλλά και μεγάλες πίκρες. Ηγούμαι μίας ομάδας, με όλα τα μέσα που έχουμε, που παίζει πάλι σε έναν τελικό Ευρώπης. Μπήκα για να βοηθήσω, δεν μπήκα για να κάνω καριέρα και να βοηθήσω. Ξέρουν τι πέρασα στον ΠΑΟΚ, τις χαρές και τις πίκρες, που ήταν περισσότερες από τις χαρές.

Από εδώ και πέρα η αγάπη για το σωματείο με έκανε να βοηθήσω μία κατάσταση καινούργια. Αναφέρομαι στον κ. Μυστακίδη, γιατί μπήκε να βοηθήσει την ομάδα, η οποία ανήκει στον κόσμο της. Θέλουμε να ανεβάσουμε το τμήμα που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον σύλλογο, όπως ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, Κύπελλα, Final Four, αλλά πριν πολλά χρόνια.

Πιστεύω με τη βοήθεια του κ. Μυστακίδη, επειδή τίποτα δεν κινείται χωρίς το χρήμα, μπορούμε να κάνουμε ξανά τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Για αυτό και καθυστέρησα λίγο να έρθω στην εκπομπή, γιατί μέσα σε όλα όσα έχουμε κάνει πήραμε και έναν σπουδαίο προπονητή, που βρίσκεται μέσα αυτή τη στιγμή. Τον κ. Τρινκιέρι, ο οποίος θα ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

Όλα έχουν μπει σε μία κατεύθυνση, η οποία έχει μοναδικό στόχο ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις ημέρες δόξες του παρελθόντος. Οι παλιοί το ξέρουν, οι νέοι όμως δεν τις έχουν ζήσει. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι σαν θρησκεία. Όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει ποτέ. Χαίρομαι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιο πορωμένα από εμάς.

Ο ΠΑΟΚ έχει την ευτυχία μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια να γαλουχήσει, να εκπαιδεύσει και να φτιάξει ανθρώπους που παλεύουν για τον σύλλογο, προκειμένου να κρατηθεί πολύ ψηλά.

Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε πλέον από τα όρια της Θεσσαλονίκης. Έγινε ο ΠΑΟΚ της Ελλάδας. Ρόδο, Κρήτη, Αθήνα, Καρδίτσα και όπου μπορείτε να φανταστείτε. Δεν αναφέρομαι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κρατάει τα σκήπτρα του αθλητισμού».