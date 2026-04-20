Τραγωδία στο Σάλτσμπουργκ: Λεωφορείο μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4), όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και μπούκαρε σε σουπερμάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το θύμα ούτε για τις περιστάσεις, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Συνεργεία διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο.