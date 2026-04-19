Cristiano Ronaldo: Η κόρη του έγινε 4 ετών – Η συγκινητική αναφορά στον γιο του που έφυγε από τη ζωή

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Cristiano Ronaldo, καθώς η κόρη του, Bella, έκλεισε τα 4 της χρόνια. Ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής οργάνωσε ένα πάρτι εμπνευσμένο από το KPop Demon Hunters.

Ο Cristiano Ronaldo δημοσίευσε μία φωτογραφία της Bella στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η 4χρονη πόζαρε μπροστά από μια σύνθεση με μπαλόνια και αστραφτερές διακοσμήσεις σε ροζ, μοβ και ασημί αποχρώσεις, με τους χαρακτήρες από το βραβευμένο με Oscar κινηματογραφικό μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, που έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2025, να εμφανίζονται σε μια αφίσα στο φόντο.

«Χρόνια πολλά πριγκίπισσά μου!» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας στα πορτογαλικά. «Τέσσερα χρόνια γεμάτα χαρά. Ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ!». Επίσης, στη λεζάντα, ο Ronaldo πρόσθεσε το hashtag #AngelyBella – αναφερόμενος στον εκλιπόντα δίδυμο αδελφό της Bella, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022.



Ο Ronaldo έχει αποκτήσει τη Bella με τη σύντροφό του Georgina Rodríguez, με την οποία διατηρεί σχέση από το 2017, όταν γνωρίστηκαν στο κατάστημα Gucci όπου εκείνη εργαζόταν παλαιότερα.

Το ζευγάρι έχει συνολικά πέντε παιδιά: τα δίδυμα Eva Maria και Mateo, 9 ετών, την κόρη τους Alana, 8 ετών, την κόρη τους Bella, 4 ετών, και τον 15χρονο γιο, Cristiano Jr., τον οποίο ο Ronaldo απέκτησε από προηγούμενη σχέση. Εκείνος και η Rodriguez είχαν ανακοινώσει παλαιότερα τον θάνατο του νεογέννητου δίδυμου αδελφού της Bella, Ángel, τον Απρίλιο του 2022..

