Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας – “Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ – Το παιδί μου έφυγε σαν πανί στον δρόμο”

Μάχη στην εντατική δίνει η 16χρονη Βερόνικα, η οποία, προσπαθώντας να διασχίσει τη λεωφόρο Λιοσίων, χτυπήθηκε από δίκυκλο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Το τραγικό είναι πως οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας το κορίτσι αιμόφυρτο, βαριά τραυματισμένο, στο οδόστρωμα. Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, συγκλονίζει.



«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…».

Τα λόγια της μητέρας της Βερόνικας, που παλεύει στην εντατική, χάνονται μέσα στον φόβο για τη ζωή της κόρης της, αλλά και την οργή για τους δύο αναβάτες της μηχανής που την έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση και απλώς την προσπέρασαν.

«Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο»



«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».

«Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητάρα του κοριτσιού.

Η Βερόνικα, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, δίνει για δεύτερο 24ωρο μάχη για τη ζωή της, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.