Με το… μαχαίρι στα δόντια ο ΠΑΟΚ, ψάχνει το διπλό μέσα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Μεγάλη μέρα η σημερινή για τον ΠΑΟΚ ο οποίος κατεβαίνει στην Αθήνα και ψάχνει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, που θα τον βάλει ξανά για τα καλά στο κυνήγι του τίτλου της Super League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την Cosmote Sport.

Ο “δικέφαλος” του βορρά βρίσκεται 5 βαθμούς πίσω από την “Ένωση” και με νίκη θα πλησιάσει στους 2 βαθμούς, με πλεονέκτημα έδρας στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές καθώς διαθέσιμοι είναι και πάλι Κένι, Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς.

Από την άλλη η ΑΕΚ κουρασμένη μεν από το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγιεκάνο στο οποίο αποκλείστηκε, αλλά με το κίνητρο πως αν νικήσει τον ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΑΕΚ ΠΑΟΚ

