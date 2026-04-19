Με το… μαχαίρι στα δόντια ο ΠΑΟΚ, ψάχνει το διπλό μέσα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Μεγάλη μέρα η σημερινή για τον ΠΑΟΚ ο οποίος κατεβαίνει στην Αθήνα και ψάχνει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, που θα τον βάλει ξανά για τα καλά στο κυνήγι του τίτλου της Super League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την Cosmote Sport.

Ο “δικέφαλος” του βορρά βρίσκεται 5 βαθμούς πίσω από την “Ένωση” και με νίκη θα πλησιάσει στους 2 βαθμούς, με πλεονέκτημα έδρας στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές καθώς διαθέσιμοι είναι και πάλι Κένι, Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς.

Από την άλλη η ΑΕΚ κουρασμένη μεν από το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγιεκάνο στο οποίο αποκλείστηκε, αλλά με το κίνητρο πως αν νικήσει τον ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.