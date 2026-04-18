Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του ο 7χρονος Βαγγέλης που τον είχε αρπάξει ο πατέρας του
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 7χρονο Βαγγέλη τον οποίο άρπαξε την προηγούμενη Πέμπτη (16/04) ο πατέρας του από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, και έκτοτε αγνοούταν.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ στα Μετέωρα Πολίχνης και είναι καλά στην υγεία του.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού:
“Στις 18/04/2026 βρέθηκε ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.
Συγκεκριμένα ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 16/04/2026 από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.
Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη (ον.)Λάζο(επ.) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί”.
