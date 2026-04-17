Οικονόμου-Παυλόπουλος για Αφροδίτη Λατινοπούλου: “Δεν ήταν εύκολη κατάσταση, αποφάσισε να κάνει σόου”

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα”, την Παρασκευή, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Σ’ αυτές, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του ΣΚΑΪ κλήθηκαν να σχολιάσουν το σκηνικό που διαδραματίστηκε on air με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, πριν λίγα 24ωρα, στο πλατό της εκπομπής τους και συζητήθηκε εντόνως σε τηλεόραση και social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Οικονόμου επισήμανε αρχικά πως “δεν είμαι αρνητικός στην κριτική. Όσοι εκτιθέμεθα δημόσια, ακούμε και κριτική και κάνουμε και κριτική. Δεν μπορεί να με ενοχλεί η κριτική όταν δεν μ’ αρέσει και όταν κάνω εγώ κριτική να ‘ναι καλή”.

“Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου και είναι ένα αξίωμα που το ΄χω στη δουλειά μου πάντα. Αυτό που έχει σημασία είναι να προχωράει το καραβάνι, που λέμε”, συμπλήρωσε.

“Δεν ήταν μια εύκολη κατάσταση. Αποφάσισε να κάνει ένα σόου (σ.σ. η Αφροδίτη Λατινοπούλου), της το είπαμε και θεωρώ ότι της το είπαμε μια χαρά και το κατάλαβε. Και ακούστηκε” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Άκης Παυλόπουλος για το viral σκηνικό που διαδραματίστηκε πριν από λίγα 24ωρα στον αέρα της ενημερωτικής τους εκπομπής στον ΣΚΑΪ.

Άκης Παυλόπουλος Αφροδίτη Λατινοπούλου Δημήτρης Οικονόμου

