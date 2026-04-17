Τέλος η σεζόν για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Πιθανό το ενδεχόμενο του χειρουργείου

Η κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη μετά τον σκληρό τραυματισμό δεν έχει βελτιωθεί με αποτέλεσμα η πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης να γίνεται ολοένα και πιο πιθανή, αναφέρει σε δημοσίευμά της η πορτογαλική “Α Bola”.

Το πρόβλημα του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού ξεκίνησε τον Νοέμβριο στο παιχνίδι ενάντια με τη Σάντα Κλάρα, όταν υπέστη τραυματισμό συνδέσμου στο δεξί του γόνατο. Ο ίδιος επέστρεψε στη δράση λίγο καιρό αργότερα, αλλά η υποτροπή που εμφανίστηκε σταμάτησε την ανάρρωσή του.

Παρά την ακόμη συγκρατημένα αισιόδοξη στάση του Ρούι Μπόρχες, η πραγματικότητα δείχνει ένα σκληρό αποτέλεσμα. Η κατάσταση του Ιωαννίδη δεν έχει βελτιωθεί και πλέον ενδέχεται να περάσει ην πόρτα του χειρουργείου, ενώ μπορεί ακόμη και να υπάρξει πρόβλημα στην προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.