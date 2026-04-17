Βόλος: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους – Φωτο

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό κακοποίησης ζώου που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Βόλο, όπου σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, μια αδέσποτη γατούλα που είχε μόλις γεννήσει, εντοπίστηκε να τρέχει πανικόβλητη στους δρόμους, έχοντας δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της.

Σύμφωνα με τις σοκαριστικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το γατάκι εντοπίστηκε έντρομο και δεν μπορούσε εύκολα να πλησιαστεί. Τα μικρά γατάκια σέρνονταν στην άσφαλτο, τραυματισμένα και εκτεθειμένα, ενώ υπέφεραν από την τριβή και τη ζέστη του δρόμου.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, μια γυναίκα που έγινε μάρτυρας του περιστατικού προσπάθησε άμεσα να βοηθήσει και να σώσει τη μητέρα με τα μικρά της. Όπως ανέφερε, αρχικά επικοινώνησε με τον Δήμο, χωρίς όμως να υπάρξει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα.

«Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε»

«Ήρθαν αμέσως και με τη βοήθειά τους καταφέραμε να την πιάσουμε και να την απελευθερώσουμε μαζί με τα μωρά της, που ήταν σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η γυναίκα.

Τα ζώα βρίσκονται πλέον υπό φροντίδα, ενώ το φριχτό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για μια πράξη ακραίου σαδισμού και βαρβαρότητας απέναντι σε ανυπεράσπιστα ζώα. Φιλοζωικές οργανώσεις του Βόλου τονίζουν πως τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες και ζητούν αυστηρό έλεγχο και εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.