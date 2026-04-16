Βραστήρας: Πώς να τον καθαρίσετε σε 10 λεπτά με 2 υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας

Ο βραστήρας είναι από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινότητα, από το πρώτο κιόλας πρωινό ρόφημα. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι απαιτεί τακτικό και σχολαστικό καθαρισμό. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το βράσιμο του νερού διατηρεί τον βραστήρα αποστειρωμένο, όμως στην πραγματικότητα τα άλατα συσσωρεύονται σταδιακά στη βάση του.

Άλατα στον βραστήρα: Πώς επηρεάζουν τη γεύση των ροφημάτων και την απόδοση της συσκευής

Τα άλατα είναι μεταλλικά στοιχεία που παραμένουν μετά τη θέρμανση του σκληρού νερού και εμφανίζονται ως ένα παχύ, λευκό στρώμα στον πάτο της συσκευής. Αν και δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία, επηρεάζουν την εμφάνιση και τη γεύση του τσαγιού ή του καφέ σας, δίνοντάς τους μια δυσάρεστη, πικρή επίγευση.

Επιπλέον, τα άλατα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην αντίσταση, καθυστερώντας το βράσιμο του νερού και αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που ανεβάζει τους λογαριασμούς του σπιτιού.

Η πιο απλή μέθοδος καθαρισμού χωρίς τρίψιμο

Επειδή τα άλατα προσκολλώνται επίμονα στις επιφάνειες, το τρίψιμο στο εσωτερικό του βραστήρα είναι συχνά αδύνατο. Η Harinie Immanuel, δημιουργός του Simply Yummy Food, προτείνει την πιο εύκολη λύση χρησιμοποιώντας λεμόνι και ξύδι.

«Ένας εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε τον βραστήρα είναι να χρησιμοποιήσετε φέτες λεμονιού (μισό έως ένα ολόκληρο) και μια κουταλιά της σούπας ξύδι. Γεμίστε τα 3/4 του βραστήρα με νερό και αφήστε το να βράσει», αναφέρει η ειδικός.

Το λεμόνι και το ξύδι είναι πανίσχυρα φυσικά καθαριστικά λόγω της οξύτητάς τους, η οποία διασπά τα μέταλλα των αλάτων. Είναι απόλυτα ασφαλή, δεν περιέχουν χημικά και αφήνουν τον βραστήρα σας πεντακάθαρο σε ελάχιστα λεπτά.

Πώς να καθαρίσετε τον βραστήρα σε 10 λεπτά

Θα χρειαστείτε:

1 φρέσκο λεμόνι (το φυσικό κιτρικό οξύ είναι πιο αποτελεσματικό από τον έτοιμο χυμό)

1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι

Βήμα-βήμα η διαδικασία καθαρισμού

Κόψτε το λεμόνι σε φέτες και ρίξτε τις μέσα στον βραστήρα (μαζί με τη φλούδα). Προσθέστε το νερό μέχρι τα 3/4 και ρίξτε το ξύδι. Θέστε τον βραστήρα σε λειτουργία. Μόλις το νερό βράσει, αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 10 λεπτά. Αυτό το διάστημα είναι απαραίτητο για να διαλυθούν τα άλατα και οι επίμονοι λεκέδες. Αδειάστε το περιεχόμενο. Θα παρατηρήσετε ότι ο βραστήρας είναι ήδη πολύ πιο καθαρός. Αν τα άλατα είναι πολύ επίμονα, επαναλάβετε τη διαδικασία άλλη μία φορά. Τέλος, ξεπλύνετε καλά τον βραστήρα με ζεστό τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε κάθε ίχνος μυρωδιάς λεμονιού ή ξυδιού.

Με ελάχιστο κόπο και φυσικά υλικά, ο βραστήρας σας θα λάμπει ξανά από καθαριότητα.

Πηγή: enikos.gr