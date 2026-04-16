Ο Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου: “Από το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκεχειρία με το Ισραήλ”, λένε αραβικά μέσα

Ραγδαίες φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του από τον Λίβανο, στην οποία όπως φαίνεται “κλείδωσε” η εκεχειρία με το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειές του να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», όπως ανέφερε το γραφείο του σε ανάρτηση στο X, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

«Εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καταριανού δικτύου Al-Araby, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Joseph Aoun ότι επίκειται ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο μέσα στις επόμενες ώρες.

Η πληροφορία αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει δημοσίευμα της Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο στρατός του Ισραήλ έχει ήδη λάβει εντολή να προετοιμαστεί για εκεχειρία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης.

Χεζμπολάχ: Σοβαρό λάθος οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου με το Ισραήλ

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν “σοβαρό λάθος”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις “δωρεάν παραχωρήσεις” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

“Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο”, δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.