Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζής από όχημα στα Λαδάδικα
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από διερχόμενο όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 επί της οδού Πολυτεχνείου η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Από τη σύγκρουση, η πεζή τραυματίστηκε ελαφρά, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών.
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – 4 συλλήψεις
- Καιρός: Δεν υποχωρεί η αφρικανική σκόνη πριν την Παρασκευή – Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα
- Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την ανήλικη παραβατικότητα – Ελέγχθηκαν 88 ανήλικοι