Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς του από όταν εκείνη ήταν 5 ετών

THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που χειρίζονται οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένα 14χρονο κορίτσι φέρεται να ζούσε για χρόνια τον απόλυτο εφιάλτη από τον 61χρονο θείο της, ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την ανήλικη για τουλάχιστον 8 χρόνια!

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, ο 61χρονος σήμερα άνδρας φέρεται να σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, η οποία σήμερα είναι 14 ετών, από το 2017, όταν δηλαδή εκείνη ήταν μόλις 5 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το ανήλικο κορίτσι, οι πράξεις αυτές έγιναν μέχρι και το 2025.

Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

“Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του (14 ετών σήμερα) από το έτος 2017, τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

