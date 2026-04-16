Χάνετε μαλλιά λόγω στρες; Δείτε τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Αυξημένη τριχόπτωση, θαμπά και εύθραυστα μαλλιά, το στρες αφήνει πολύ εμφανή σημάδια στα μαλλιά. Και, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε, η σχέση μεταξύ τους είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντη.

Το έχουμε ζήσει όλοι. Μια έντονη περίοδος, λίγος ύπνος, άγχος που συσσωρεύεται, και λίγες εβδομάδες μετά, η βούρτσα γεμίζει περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως. Δεν είναι τυχαίο. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται υπό πίεση, δίνει προτεραιότητα στις ζωτικές λειτουργίες και «παραμελεί» τα υπόλοιπα. Τα μαλλιά, που δεν αποτελούν βιολογική προτεραιότητα, είναι από τα πρώτα που επηρεάζονται.

Όπως εξηγεί η τριχοσκόπος Anaya Fernández, ο θύλακας της τρίχας μπαίνει σε «φάση ανάπαυσης», διαταράσσοντας τον κύκλο ανάπτυξης και προκαλώντας μεγαλύτερη τριχόπτωση, με τρίχες πιο αδύναμες, θαμπές και λιγότερο πυκνές. Συχνά, η τριχόπτωση εμφανίζεται δύο με τρεις μήνες μετά το στρεσογόνο γεγονός, κάτι που κάνει δύσκολη τη σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος.

Στρες και τριχόπτωση: Τι πραγματικά συμβαίνει

Το φαινόμενο αυτό έχει όνομα, telogen effluvium. Η δερματολόγος Cristina de Hoyos εξηγεί ότι το έντονο στρες μπορεί να οδηγήσει πολλούς θύλακες τρίχας στη φάση πτώσης πολύ νωρίτερα από το φυσιολογικό. Τα μαλλιά γίνονται πιο λεπτά, χάνουν πυκνότητα και λάμψη, ενώ το τριχωτό μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητο και αντιδραστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιδεινωθούν και προϋπάρχουσες καταστάσεις, όπως η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.

Επιπλέον, το στρες μπορεί να επιταχύνει την εμφάνιση λευκών μαλλιών, επηρεάζοντας τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη μελάγχρωση.

Πώς να αντιμετωπίσετε την τριχόπτωση: Οι συμβουλές των ειδικών

Δεν έχει νόημα να δοκιμάζετε συνεχώς προϊόντα αν δεν αντιμετωπίζετε την αιτία. Η Anaya Fernández τονίζει ότι χωρίς διαχείριση του στρες, κανένα σαμπουάν ή θεραπεία δεν αρκεί.

Η σωστή φροντίδα περιλαμβάνει:

ποιοτικό ύπνο

ισορροπημένη διατροφή

σεβασμό στους φυσικούς ρυθμούς του σώματος

Η hair stylist María Roberts προτείνει θεραπείες που ενισχύουν το τριχωτό και τη δομή της τρίχας, όπως αμπούλες κατά της τριχόπτωσης ή ενισχυτικές θεραπείες πριν το λούσιμο. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται η υπερβολική θερμότητα και τα πολύ σφιχτά χτενίσματα.

Αν η τριχόπτωση επιμένει, η δερματολόγος Cristina García Millán συνιστά επίσκεψη σε ειδικό για ακριβή διάγνωση, καθώς τεχνικές όπως η τριχοσκόπηση επιτρέπουν λεπτομερή ανάλυση των θυλάκων. Τα καλά νέα; Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μειωθούν τα επίπεδα στρες, τα μαλλιά επανέρχονται σταδιακά στη φυσιολογική τους κατάσταση.

