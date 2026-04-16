Δέκα λόγοι να επισκεφθείς το Thessaloniki Tuning Show 2026 που αρχίζει αύριο

Η αντίστροφη μέτρηση για το Thessaloniki Tuning Show 2026 έχει ξεκινήσει. Από 17 έως 19 Απριλίου, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους της αυτοκίνησης.

Αν σκέφτεσαι να το επισκεφθείς, αυτοί είναι 10 λόγοι που δεν πρέπει να το χάσεις:

1 Μοναδικά βελτιωμένα αυτοκίνητα

Θα δεις από κοντά εντυπωσιακά project cars και μοναδικές κατασκευές που δύσκολα συναντάς αλλού.

2 Μεγάλες εταιρείες του χώρου

Σημαντικές εταιρείες από τον χώρο του tuning, των αξεσουάρ και της αυτοκίνησης θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες.

3 Νέες τεχνολογίες και τάσεις

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της βελτίωσης και του automotive lifestyle.

4 Διαγωνισμοί ήχου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της έκθεσης, με αυτοκίνητα που ανεβάζουν την ένταση… στα άκρα.

5 Show στην αρένα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται εντυπωσιακές παρουσιάσεις και happenings.

6 DJ sets και μουσική

Η έκθεση θα έχει έντονο ρυθμό, με μουσική και live DJ που θα δημιουργούν μια δυναμική ατμόσφαιρα.

7 Automotive lifestyle

Η έκθεση δεν είναι μόνο αυτοκίνητα αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το tuning και την αυτοκίνηση.

8 Φωτογραφίες και social media στιγμές

Οι επισκέπτες θα έχουν πολλές ευκαιρίες για μοναδικές φωτογραφίες με εντυπωσιακά αυτοκίνητα.

9 Συνάντηση CLUB

Το event αποτελεί σημείο συνάντησης για φίλους της αυτοκίνησης από όλη την Ελλάδα.

10 Ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες

Το Thessaloniki Tuning Show υπόσχεται ένα τριήμερο γεμάτο δράση, θέαμα και αδρεναλίνη.