Μητσοτάκης: Εντός του Μαΐου η ΝΔ θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων

«Έχουμε όλοι θεσμική ευθύνη να μιλήσουμε -παρά το κλίμα που δεν προσφέρετε- η ΝΔ θα αναλάβει πρωτοβουλία για φυγή προς τα εμπρός», είπε στην δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύοντας επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγει από την δύσκολη θέση.

«Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών σας να το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους τέλος 4ετίας. Έως όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία, όμως ο στόχος σας είναι άλλος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από την δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές τελικά προβάλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της 2ης θέσης», συμπλήρωσε.

«Εσείς ή αυτός που έρχεται και το όνομα του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που διέλυσε το κόμμα του για να επανέλθει. Βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά να σας διαλύει τώρα και να εύχεστε να κάνει άλλο κόμμα μπας και σας πάρει και διατηρήσετε την βουλευτική σας ιδιότητα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση με ένα πυρήνα προτάσεων για 25 άρθρα που έχουν καταθέσει βουλευτές της ΝΔ. Είμαστε σε θέση να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης με κρίσιμες αναφορές: όπως αναφορά στην τεχνίτη νοημοσύνη. Αν θα αλλάξουμε το άρθρο 16. Αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για προσιτή στέγη. Αν θα ψηφίσουμε νόμο για λειτουργία των κομμάτων για να αναβαθμίσουμε ποιότητα Δημοκρατίας. Αν θα συζητήσουμε ζητήματα για το 51 και 54 που αφορούν τον εκλογικό νόμο. Έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση για ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα την δημοκρατία, για την χρησιμότητα σταυρού, αν θέλουμε να συζητήσουμε λογικέ μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες και αν κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλου με λίστα. Είστε έτοιμοι γι αυτή την συζήτηση. Να ψηφιστεί στην αρχή της τετραετία και να είναι ξεκάθαροι κανόνες. Θα συζητήσουμε άλλα κρίσιμα συνταγματικά ζητήματα πέραν του 86 που φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αναθεώρηση για άρθρο 90 για την επιλογή της Δικαιοσύνης χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το άρθρο 103 για μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων ‘ώστε να συνδέεται με στοχοθεσία. Θα δούμε το άρθρο 101 για τις ανεξάρτητες αρχές. Με διάφορα τρικ αποφεύγετε αυτή την συζήτηση ενώ σας έχουν προταθεί πολλά πρόσωπα. Είναι μερικά από τα άρθρα που η ΝΔ θα θέσει στον πυρήνα της συνταγματικής αναθεώρησης. Από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούν από την στάση τους και από την ψήφο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.