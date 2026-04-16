ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κρίσιμο ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της Super League (19/04, 18:00) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει τα προβλήματά του να μειώνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, οι Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι ακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης κι έτσι δεν αποκλείεται να είναι “ετοιμοπόλεμοι” για το “μεγάλο” ματς στην έδρα της ΑΕΚ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές δούλεψαν και ατομικά, ενώ θεραπεία έκανε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. H προπόνηση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.

Τέλος, την Παρασκευή (17/04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.