Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Αϊβάζης: Η εντυπωσιακή μελαχρινή που είναι σε σχέση – Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους

Ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Γιάννης Αϊβάζης στην προσωπική του ζωή.

Όπως σου αποκάλυψε αποκλειστικά το TLIFE, ο ηθοποιός – σχεδόν δυο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου- είναι και πάλι ερωτευμένος με μια εντυπωσιακή μελαχρινή με καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης, γι’ αυτό και μέρος των διακοπών του Πάσχα το πέρασε εκεί.

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή Buongiorno, ο Χρήστος Λυσσέας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του ηθοποιού.

Το όνομα της εντυπωσιακής μελαχρινής είναι Νατάσσα, είναι 32 ετών και είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει και ζει μόνιμα στα Χανιά.

Μάλιστα, η πρωινή εκπομπή του MEGA, εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από έξοδο του ζευγαριού, σε γνωστό μαγαζί στο λιμάνι των Χανίων.

Ο Γιάννης Αϊβάζης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες εβδομάδες, μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, καθώς παίζει στην ταινία «A Gangster’s Life», στο πλευρό του Τόνι Κουκ, του Τζόνι Γουέλτον και της Ιρίνα Λίπα, που είναι η αδελφή της Ντούα Λίπα.